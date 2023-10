FN ber om internasjonal gransking av sykehusangrep i Gaza

FN sier det er et klart behov for en uavhengig, internasjonal gransking av sykehusangrepet som kostet flere hundre mennesker livet på Gazastripen denne uken. Foto: Abed Khaled / AP / NTB

NTB

FNs menneskerettskontor tar til orde for en uavhengig, internasjonal gransking av sykehusangrepet der flere hundre personer ble drept på Gazastripen denne uken.

– Vi forsøker å gjøre det vi kan for å finne ut hva som skjedde, sier en talsperson for menneskerettskontoret i Genève fredag. Hun sier det er et klart behov for en uavhengig gransking.

FN-ansatte på bakken forsøker å samle beviser, men vedvarende bombing og mangel på drivstoff gjør arbeidet vanskelig, sier talspersonen.

Ifølge helsedepartementet på den beleirede Gazastripen ble 471 mennesker drept i den kraftige eksplosjonen på sykehuset Al-Ahli tirsdag.

Israel sier eksplosjonen skyldtes en rakett på avveie avfyrt av gruppen Islamsk hellig krig (Jihad). Palestinerne skylder på den israelske hæren.