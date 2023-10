FN-eksperter frykter folkemord på Gazastripen

– Vi kommer med en advarsel.

FN-eksperter ber verden hindre et folkemord mot palestinerne. De sier også at angrepene mot sykehus og skoler i Gaza er forbrytelser mot menneskeheten.

– Vi kommer med en advarsel. Det pågår en israelsk kampanje som resulterer i forbrytelser mot menneskeheten i Gaza, skriver de sju FN-ekspertene.

Israel har avvist kritikken mot krigføringen og sier de utfører alle sine operasjoner på Gazastripen i samsvar med krigens regler.

– Tatt i betraktning uttalelser som israelske politiske ledere og deres allierte har kommet med – ledsaget av militær handling i Gaza og opptrappingen av pågripelser og drap på Vestbredden – er det også en risiko for et folkemord mot det palestinske folket, advarer de.

Uttalelsen ble torsdag offentliggjort av FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR). Her skriver de også at de er dypt sjokkert over at verdenssamfunnet ikke reagerer på det som skjer.

– Det er ingenting som kan rettferdiggjøre eller føre til unntak for slike forbrytelser. Vi er rystet over verdenssamfunnets manglende handling stilt overfor aggressiv krigshissing, sier de.

Se video: Derfor kriger de

Your browser doesn't support HTML5 video. Derfor er det krig

– Grusomt angrep mot sykehus

FN-ekspertene nevner blant annet tirsdagens sykehusangrep, der hundrevis av sivile palestinere skal ha blitt drept.

– Angrepet mot sykehuset Al Ahli Arab var en grusom handling. Vi er like sjokkert over det dødelige angrepet mot en UNWRA-skole i flyktningleiren Al Maghazi samme dag, der 4000 fordrevne mennesker har søkt tilflukt, samt mot to tett befolkede flyktningleirer, heter det videre.

Både militante palestinske grupper og Israel har avvist at de sto bak angrepet. I stedet skylder de på hverandre, men påstandene om hvem som sto bak, er ikke verifisert fra uavhengig hold.

Blant de sju ekspertene er FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i de palestinske områdene, Francesca Albanese, samt seks andre av FNs spesialrapportører, blant annet for vold mot kvinner og jenter og for internt fordrevne.

I uttalelsen refereres det til at angrepet mot sykehuset kom etter at Israel skal ha advart sykehuset om at det kom til å bli angrepet innen kort tid hvis det ikke ble evakuert.

– Truet med angrep

Sykehuset blir drevet av den anglikanske kirken, og kirkens biskop i Jerusalem, Hosam Naoum, har oppgitt at det israelske forsvaret ga sykehuset ordre om å evakuere tre ganger før angrepet. Men de ansatte skal ha nektet å følge ordren fordi det kunne sette pasienters liv i fare.

Den første advarselen skal ha kommet søndag etter at sykehuset ble rammet av et granatangrep som såret fire helsearbeidere.

I uttalelsen uttrykker FN-ekspertene også alvorlig bekymring for innstrammingen av Israels 16 år lange blokade, som innebærer at det i snart to uker har vært full stans i nødhjelpsleveranser til den palestinske enklaven.

Det betyr at 2,2 millioner mennesker nektes tilgang på nødvendig mat, drivstoff, vann, strøm og medisiner, påpeker de.

– Utsulting forbudt

FN-ekspertene minner også om at FNs sikkerhetsråd gjentatte ganger har fastslått at det er forbudt i henhold til både internasjonal humanitærrett og straffeloven å bruke utsulting av sivilbefolkningen som en del av krigføringen.

– Den fullstendige beleiringen av Gaza er sammen med de umulige evakueringsordrene og tvangsforflyttingen et brudd på internasjonal humanitærrett og straffelov. Det er også ubeskrivelig grusomt, skriver de.

Uttalelsen avsluttes med at de ber om en slutt på okkupasjonen av de palestinske områdene. De tar også til orde for at palestinerne får full oppreisning, erstatning og gjenoppbygging etter uretten som er begått.