Putin besøkte den militære ledelsen for Ukraina-offensiven

NTB

Russland president Vladimir Putin har besøkt det militære hovedkvarteret i Rostov-na-Donu som styrer de russiske styrkene i Ukraina, opplyser Kreml.

Presidenten besøkte hovedkvarteret på vei tilbake fra byen Perm i Uralfjellene torsdag, opplyser staben hans fredag.

Forsvarssjef Valerij Gerasimov oppdaterte Putin om offensiven mot Ukraina, som startet med fullskalainvasjonen i februar i fjor.

Besøket skjer få dager etter at Ukraina kunngjorde at de for første gang har brukt langtrekkende ATACMS-raketter levert av USA. Onsdag sa Putin at rakettene ikke vil påvirke krigen, men bare forlenge Ukrainas lidelse.