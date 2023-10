Tidligere CIA-sjef advarer Israel om bakkeinvasjon på Gaza

– Det er vanskelig for meg å se for meg en mer krevende situasjon.

En bakkekrig på Gazastripen kan fort bli «Mogadishu på steroider», sier general David Petraeus, som har ledet USAs innsats mot opprørere i Irak og Afghanistan.

En militær offensiv på bakken i den beleirede palestinske enklaven vil vare i flere år og føre til forferdelige kamper, tror den pensjonerte generalen, som også var etterretningssjef i deler av Barack Obamas presidentperiode.

– Dersom Hamas er like kreative i å forsvare seg som de var i det grusomme, barbariske angrepet, vil du se selvmordsbombere, du vil se hjemmelagde bomber, det vil være bakholdsangrep og bombefeller, sier Petraeus i et intervju med Politico.

Mogadishu-uttalelsen viser til en hendelse i den somaliske hovedstaden i 1993, da tre amerikanske helikoptre ble skutt ned over byen. Det utløste voldsomme gatekamper da amerikanske styrker gikk inn for å redde overlevende. Petraeus sier den israelske hæren (IDF) vil bli stilt overfor en lignende virkelighet dersom de går inn med bakkestyrker i Gaza.

– Det er vanskelig for meg å se for meg en mer krevende situasjon, og jeg har ledet styrker i en rekke operasjoner i bymiljøer. Du slår ikke ned et opprør i løpet av et år eller to. Det tar gjerne et tiår eller mer, slik vi så i Irak og i Afghanistan.

Den tidligere militærtoppen sier israelerne må ha en plan for å gjenopprette grunnleggende tjenester, gjenoppbygge Gaza og støtte opp under styret i enklaven når de mener den militære kampen mot Hamas er vunnet.