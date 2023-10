Russland: Bidens utsagn om «investering» viser USAs kynisme

NTB

Støtte til Ukraina og Israel er en smart investering, sa Joe Biden i sin tale til nasjonen. Det viser at USA drar nytte av proxy-kriger, sier russisk UD.

– De pleide å kalle det «kampen for frihet og demokrati». Nå viser det seg at det bare er regnestykker. Det har alltid vært slik, de bare lurte verden ved å bruke verdier som Washington aldri har stått for, hevder talskvinne Maria Zakharova i en uttalelse etter talen natt til fredag.

Biden prøver å overbevise Kongressen om en bevilgning på over 100 milliarder dollar til sikkerhetstiltak, hvorav over halvparten trolig er til Ukraina. Presidenten hevdet at støtte til andre demokratier som blir angrepet, vil betale seg i generasjoner i form av at USA blir et tryggere land.

– Kriger har tradisjonelt vært «smarte investeringer» for USA, siden de aldri har funnet sted på amerikansk jord og de ikke bryr seg om kostnader andre må bære, sier Zakharaova.