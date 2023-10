Israels hær: Nødhjelp inn til Gaza senest lørdag

NTB

Hjelpesendingene som står klar på grensa mellom Egypt og Gaza, kan slippe inn fredag eller senest lørdag, sier en talsmann for den israelske hæren (IDF).

165 lastebiler med humanitær hjelp står for tiden på vent på egyptisk side ved Rafah. Fredag morgen er det avtalt at 20 av dem kan passere inn, men det gjenstår fortsatt å se om grenseovergangen blir åpnet.

Israel har gått med på innførsel av vann, mat og medisiner til sivilbefolkningen på Gaza. IDF-talsmann Arye Sharuz Shalicar sa til den tyske TV-kanalen RTL torsdag kveld at leveransene bør kunne skje senest lørdag.

Han hevder også at Israel vil gjøre det de kan for å unngå sivile tap under den kommende bakkeinvasjonen.

– Det er en hjertesak for oss å skåne uskyldige mennesker, selvfølgelig. Vi ønsker ikke å se noen dødsfall verken på vår side eller blant sivile i Gaza, sa han til kanalen.