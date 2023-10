Flere rakettangrep mot amerikanske baser i Irak

NTB

Raketter har truffet en amerikansk militærbase nær den internasjonale flyplassen i Bagdad, ifølge politiet i Irak.

Politiet opplyste sent torsdag at minst to Katjusha-raketter landet nær en bygning som huser amerikanske styrker.

En anonym amerikansk tjenesteperson sier til nyhetsbyrået Reuters at en rakett ble skutt ned, og en traff et tomt lagerbygg på området. Ingen ble skadd, ifølge kilden.

Torsdag kveld ble også militærbasen i Ain al-Asad i Anbar-provinsen vest i Irak utsatt for et rakett- og droneangrep. På denne basen befinner det seg blant annet norske styrker. Forsvarets operative hovedkvarter opplyste til NTB at en rakett landet omtrent ni kilometer fra basen.

Inkludert disse to har det vært fire angrep mot amerikanske baser i Irak i en periode på 24 timer. USA har 2500 soldater i landet.