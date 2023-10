Britisk etterretning: Kertsjbroen er en betydelig sikkerhetsbyrde for Russland

Kertsjbroen ble utsatt for et angrep i oktober 2022.

Sikkerhetstiltak ved broen krever ressurser.

Ved to tilfeller har Kertsjboren som kobler Krimhalvøya til Russland blitt påført betydelige skader. Forrige helg erklærte Russlands visestatsminister Marat Khusnullin boren for ferdig reparert etter et ukrainsk angrep som fant sted i juli.

Her kan du lese mer om krigen i Ukraina!

Til tross for at broen skal være fin stand igjen kan ikke Russland utnytte den fullt ut. Den utgjør en «betydelig sikkerhetsbyrde» for landet, skriver det britiske forsvarsdepartementet i en etterretningsrapport.

Et viktig ledd

Broen er et viktig ledd for Russland når det gjelder å opprettholde okkupasjonen av Krimhalvøya og forsyne russiske styrker sør i Ukraina. Broens betydning er nettopp det som gjør den til en byrde.

Det britiske forsvarsdepartementet opplyser at utsatte objekter er avhengige av flere sikkerhetstiltak, som for eksempel luftvern. Luftvernet må bemannes av soldater Russland kunne utplassert og utnyttet andre steder, påpekes det i rapporten.

Soldatene må istedenfor oppholde seg langt bak frontlinjen og beskytte det som omtales som en «sårbar struktur» mot oppfinnsomme ukrainske angrep.

Se video: Putin latterliggjøres etter dette

Your browser doesn't support HTML5 video. Putin latterliggjøres etter dette

Angrep med «Sea Baby»

Et slik angrep fant som nevnt sted i juli i år. Måneden etter hevdet ukrainsk etterretning at det var vanndroner kalt «Sea Baby» som utførte angrepet.

To mennesker ble drept i angrepet. Vei- og jernbanebroen fikk store skader.

Ukrainsk etterretning opplyser at vanndronene ble produsert i Ukraina og at de var utstyrt med 850 kilo eksplosiver hver under angrepet.

Broen fikk også omfattende skader og var stengt i flere måneder etter et ukrainsk angrep i fjor høst.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Dette bildet fra den ukrainske etterretningstjenesten SBU viser sjødronen «Sea Baby». Les mer Lukk

Den pensjonerte amerikanske generalløytnanten Ben Hodges mener det ukrainske juli-angrepet var en del av den mye omtalte motoffensiven.

– Alt dette er en del av å gjøre Krim umulig å holde og bruke for det russiske militæret, inntil ukrainerne har nok kampkraft til at dekan frigjøre halvøya, sier Hodges til Newsweek.

Den pensjonerte generalen tror veien til en frigjøring er å isolere halvøya så den ikke kan brukes av den russiske svartehavsflåten og flyvåpenet.

Åpnet av Putin

Arbeidet med å bygge Kertsjbroen ble satt i gang etter at Russlands president Vladimir Putin annekterte Krimhalvøya i 2014.

Broen ble offisielt åpnet i 2018. Mannen som sto for åpningen var Putin selv. Det gjorde han ved å kjøre over den 19 kilometer lange broen som knytter Russland til halvøya.

Som følge av et angrep mot broen i oktober 2022 ble det innført en rekke regler. Reglene tilsier blant annet at lastebiler som frakter drivstoff må fraktes over Kertsjstredet med ferge. Denne praksisen pågår fortsatt.