Amerikansk marinefartøy avskar raketter fra Jemen

NTB

Et fartøy fra den amerikanske marinen skjøt torsdag ned tre raketter som ble avfyrt nordover fra Jemen, opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet.

Forsvarsdepartementet opplyser at det dreier seg om raketter og droner. Videre heter det at det er uklart hva målene for rakettene var, men at det kan ha vært mål i Israel.

– Vi kan ikke si sikkert hva disse rakettene og dronene hadde som mål, men de ble avfyrt fra Jemen og gikk nordover langs Rødehavet, potensielt mot mål i Israel, sier en talsperson i Pentagon.

Anonyme tjenestepersoner opplyser til Reuters at ingen ble skadd. USA har sendt betydelige ressurser fra marinen til Midtøsten den siste uka, inkludert to hangarskip, skipenes støtteskip og rundt 2000 marinesoldater.

Amerikanerne er årvåkne og forsøker å komme i forkant av eventuell aktivitet fra iranskstøttede grupper i regionen i forbindelse med krigen mellom Israel og Hamas.

Iran støtter både Hamas og Houthi-militsen, som kjemper i borgerkrigen i Jemen.