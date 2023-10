Brussel-mistenkt fikk asyl-nei i fire land

Onsdag la Sveriges statsminister Ulf Kristersson (til venstre) og Belgias Alexander De Croo ned kranser på stedet der to svensker ble skutt og drept i det som fremstår som et islamistisk motivert angrep. Den antatte gjerningsmannen hadde fått avslag på asylsøknader i fire land: Belgia, Italia, Norge og Sverige, opplyser belgiske myndigheter. Foto: Martin Meissner / AP / NTB

NTB

Den antatte gjerningsmannen i Brussel-angrepet søkte asyl – og fikk avslag – i fire europeiske land, opplyser belgiske myndigheter.

Fra før er det kjent at den tunisiske 45-åringen søkte asyl i Norge i 2011 og i Belgia i 2019. Etter avslaget i 2020 oppholdt han seg ulovlig i landet. Tirsdag morgen ble han skutt av politiet under en pågripelse og døde av skadene.

Torsdag opplyser belgiske myndigheter at mannen også hadde søkt asyl i Sverige og Italia.

– Terroristen som utførte mandagens angrep i Brussel, hadde søkt asyl i fire europeiske land. Hver gang ble søknaden avvist fordi han ikke hadde krav på beskyttelse, sier innvandringsminister Nicole De Moor.

Opplysningene kommer etter at representanter for Sverige, Belgia og EU etter angrepet har bedt om økt fremdrift i utsendingen av migranter uten lovlig opphold. I flere år har man ikke klart å bli enige om et forslag om å pålegge EU-land å returnere personer som oppholder seg ulovlig i landene.

Ifølge EU gjøres det rundt 400.000 returvedtak i året i medlemslandene. Hittil i år er bare rundt 65.000 sendt tilbake.