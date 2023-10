Jehad Mheisen skal ha blitt drept i israelsk luftangrep på Gaza.

Reuters henviser til Hamas-medier, som hevder at lederen for Hamas' nasjonale sikkerhetsstyrke, Jehad Mheisen skal ha blitt drept i et israelsk luftangrep på Gaza.

Også medlemmer av familien hans skal ha blitt drept i angrepet.

Saken oppdateres.