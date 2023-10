NTB

To amerikanske militærbaser i Syria er blitt angrepet, melder den libanesiske og Iran-vennlige TV-kanalen Al-Mayadeen.

Opplysningene er ikke bekreftet av andre kilder.

TV-kanalen melder om et droneangrep mot militærbasen An-Tanf sørøst i Syria. Den ligger ved grensen til Jordan og Irak.

Den oppgir også at Conoco-basen ved Deir al-Zor nordøst i Syria er blitt utsatt for et rakettangrep.