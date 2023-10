Russisk-amerikansk journalist pågrepet i russisk by

NTB

En russisk-amerikansk journalist er pågrepet og fengslet i Russland. Hun anklages blant annet for ikke å ha registrert seg selv som «utenlandsk spion».

Alsu Kurmasjeva jobber for nettavisen Tatar-Bashkir, som får økonomisk støtte av den amerikanske Kongressen og er en del av Radio Free Europe.

Onsdag ble hun pågrepet i Kazan i den russiske delrepublikken Tatarstan mens hun ventet på å få tilbake både sitt amerikanske og russiske pass, ifølge Radio Free Europ e. Begge passene ble beslaglagt på flyplassen i Kazan 2. juni. Kurmasjeva, som er bosatt i Praha, var da på vei ut av Russland, men har ikke kunne forlate landet siden da.

Lederen for organisasjonen Committee to Protect Journalists (CPJ), Jeffrey Gedmin, ber om at hun løslates umiddelbart.

– Alsu er en høyt respektert kollega, en hengiven kone og en dedikert tobarnsmor, sier han i en uttalelse torsdag.

Journalisten anklages for å ha samlet inn militær informasjon om russiske aktiviteter på nettet med mål om å gi informasjonen videre til utenlandske kilder. Beskyldningene går også ut på at hun har sørget for at utenlandske myndigheter har fått «alternativt analytisk stoff» som ledd i «informasjonskampanjer som har som mål å sverte Russland», ifølge CPJ, som siterer nettavisen Tatar-Inform.