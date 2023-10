Opprørspoliti og soldater nær USAs ambassade i Libanon

Demonstranter til støtte for palestinerne på Gaza i gatene i Beirut onsdag. De kom seg ikke fram til USAs ambassade. Foto: Hassan Ammar / AP / NTB

NTB

Det oppsto sammenstøt mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker under demonstrasjoner i Libanon onsdag.

Libanesisk opprørspoliti avfyrte tåregass og vannkanoner for å spre demonstranter nær den amerikanske ambassaden i Awkar, like nord for hovedstaden Beirut. Soldater fra hæren ble også kalt inn,

– Vi er her for å vise amerikanerne at de støtter israelernes forbrytelser i Gaza, sa en demonstrant til nyhetsbyrået DPA.

Sinte demonstranter prøvde å bryte gjennom piggtråden som blokkerte veien som fører til den tungt bevoktede amerikanske ambassaden, sa et øyenvitne. Bilder fra stedet viser at det blant annet ble startet en brann i en bygning i området.

Fraråder alle reiser

USA har fra onsdag frarådet alle reiser til Libanon. Talsperson Jake Nelson ved ambassaden sier det ikke ble noen skader på deres eiendom i opptøyene. Han takker de libanesiske sikkerhetsstyrkene for rask respons og god jobb med å sikre området.

– Som nevnt i USAs reiseråd for Libanon, bør amerikanske borgere unngå demonstrasjoner og utvise forsiktighet dersom de er i nærheten av store samlinger eller protester, siden noen av disse har blitt voldelige, sier Nelson.

Tidligere på dagen samlet en stor gruppe støttespillere av Hizbollah seg til en støttemarsj i en annen forstad, sør for sentrum av byen.

– Vi står her for å uttrykke vår fordømmelse og vårt ekstreme sinne etter de gjentatte massakrene fra sionistene, sa en av lederne i Hizbollah, Hashim Safi al-Din, under demonstrasjonen.

– Vi må bære vårt ansvar i dag slik at Gaza ikke faller, sa han.

«Made in USA»

Demonstrantene ropte «Death to Israel», og plakater viste israelske jagerfly med slagordet «Made in USA».

Etter sykehusangrepet på Gazastripen tirsdag, erklærte den proiranske militsen en «dag med enestående raseri» mot Israel onsdag. Hizbollah understreket at fordømmende ord ikke lenger var nok.

Militsen fortsatte onsdag også sine angrep på israelske stillinger ved grensa til Libanon og utløste israelsk gjengjeldelse. Ifølge den israelske hæren ble det registrert ni skytinger fra Libanon. I tillegg ble flere panservernraketter skutt mot det israelske grenseområdet.

Det har vært regelmessige trefninger på grensen mellom Israel og Libanon etter Hamas' angrep mot Israel 7. oktober. Hizbollah opplyste sent onsdag at 13 av deres medlemmer er drept i strid de siste dagene.