Analytiker: Biden har bundet seg til hva enn som blir Israels neste steg

NTB

Joe Bidens besøk i Israel onsdag knytter ham tett til alt den israelske hæren foretar seg i krigen mot Hamas fra nå, mener analytiker Jon B. Alterman.

Besøket fra USAs president fant sted mens spenningen var på topp etter angrepet mot et sykehus på Gaza tirsdag, der hundrevis døde.

– Fra et risikoperspektiv er Biden nå bundet til hva enn israelerne bestemmer seg for å gjøre i Gaza, sier Jon B. Alterman, direktør for Midtøsten-programmet tankesmia Center for Strategic and International Studies (CSIS) til nyhetsbyrået Reuters.

Han tror Biden satser på at det å trøste, forhandle med og hjelpe Israel gir ham mest innflytelse på å forme krigens gang.

– Å være president innebærer at du må satse, og det har Biden gjort nå. Vi får se hvordan dette utvikler seg, sier Alterman.