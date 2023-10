USA løfter oljesanksjoner mot Venezuela

Venezuelas president Nicolas Maduro, her avbildet i hovedstaden Caracas 6. oktober. Foto: Matias Delacroix / AP / NTB

NTB

USA letter på olje- og gassanksjoner mot Venezuela etter at landets regjering og opposisjon har godtatt å avholde et åpent valg neste år.

Finansdepartementet har nå utstedt generelle lisenser for at amerikanske selskaper kan handle med olje- og gassektoren, samt gullindustrien, i Venezuela.

Amerikanske myndigheter kaller det en «begrenset lettelse» i sanksjonene. Et av kravene til president Nicolas Maduros regjering er å innen november oppheve forbudene som er ilagt mot opposisjonelle presidentkandidater.

Sanksjonene mot landet ble innført for over 15 år siden og skjerpet betydelig i 2019 etter at Maduros gjenvalg ble sett på som grovt preget av fusk.