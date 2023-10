Israel angriper mål i Libanon natt til torsdag

NTB

Israelske luftangrep traff to landsbyer sør i Libanon natt til torsdag, melder libanesisk TV.

Missiler ble avfyrt mot landsbyen Kafr Shuba og området nær Odaisseh, melder Al Mayadeen TV ifølge Reuters. Det er ikke opplyst om noen er skadd i angrepet.

Den israelske hæren (IDF) har bekreftet at de har angrepet Hizbollah-mål i området, uten å gi ytterligere detaljer.

Hizbollah opplyste sent onsdag at 13 av deres medlemmer er drept i kamp de siste dagene. De stadige kamphandlingene ved grensa mellom Israel og Libanon har medvirket til at USA nå fraråder alle reiser til Libanon.