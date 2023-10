Jødiske aktivister på Capitol Hill: Ikke bomb Gaza i vårt navn

NTB

Minst 100 demonstranter tok seg onsdag inn i en bygning ved Kongressen i USA med budskap om våpenhvile på Gazastripen.

Budskapene på bannere og T-skjorter lød blant annet «Jøder sier våpenhvile nå», «Ikke i vårt navn» og «La Gaza leve». De tok seg inn i hallen på Cannon House-bygningen, hvor de satte seg syngende og klappende ned på gulvet.

Politiet på Capitol Hill skriver i en melding på X at slike protester ikke er lov inne i bygningen.

– Vi ba demonstrantene om å avslutte, og da de ikke adlød begynte vi å arrestere dem, skriver politiet.

Hundrevis av demonstranter var også tidligere på dagen samlet i parken National Mall i nærheten.

Krever press fra USA

Det var den antisionistiske gruppa Jewish Voice for Peace som organiserte demonstrasjonen. De krever at president Joe Biden tar til orde for en våpenhvile i krigen mellom Israel og Hamas.

– Biden er virkelig den eneste som har makten til å presse Israel akkurat nå, og han trenger å bruke den makten for å redde uskyldige liv, sier Hannah Lawrence (32) fra den nordøstlige delstaten Vermont til nyhetsbyrået AFP.

Linda Holtzman (71) en rabbiner fra Philadelphia, krevde en umiddelbar våpenhvile. «Åpne øynene dine» lød hans utfordring til Biden.

– Se på hva som skjer i Gaza. Se på ødeleggelsene i Gaza. Hvis du vil klare å leve med deg selv, må du stå opp og avslutte folkemordet, sier Holtzman.

Protester i Florida

Demonstrasjonene verden over har eskalert etter tirsdagens eksplosjon på området til sykehuset Al Ahli tirsdag, hvor det ifølge palestinske helsemyndigheter ble drept minst 471 personer.

Etter angrepet ble kjent tirsdag, blokkerte også et knippe aktivister fra Jewish Voice for Peace inngangen til den republikanske senatoren Rick Scotts kontor i Miami, Florida. Her gikk også politiet til flere pågripelser, ifølge nyhetsbyrået AP.

Partene i krigen beskylder hverandre for angrepet, og uavhengige eksperter har foreløpig ikke kunnet undersøke hva slags våpen som rammet sykehuset.