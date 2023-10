Donald Trump hevder Joe Biden har styrket Iran.

I en kronikk publisert i Newsweek hevder USAs tidligere president Donald Trump at hans etterfølger Joe Biden har styrket Iran. Påstanden kommer samtidig som landet har uttrykt sin fulle støtte til Hamas og Hizbollah i gruppenes konflikt med Israel.

– På veien har Joe Biden styrket USAs fiender verden over, og tydeligvis ingen mer enn terrorgruppen Hamas og deres blodtørstige sponsor, det kriminelle regimet i Iran, skriver Trump.

– Iran visste at Biden var myk

Videre i kronikken hevder den tidligere presidenten at Iran var «svakt, fattig og desperat» da han selv satt i Det hvite hus. Han skriver at flere land adlød hans eget budskap om at land ikke kunne handle med USA hvis man kjøpte iransk olje.

– Irans terrorregime var i ferd med å gå konkurs og kunne knapt betale lønningene til sine radikale islamistiske kjeltringer, skriver Trump i Newsweek.

Trump skriver at Biden lettet på sanksjonene USA hadde rettet mot Iran og landets oljeproduksjon etter sitt inntog i Washington D.C. i januar i 2021

– Iran visste at Biden var myk, tåpelig og i stand til å bli presset rundt i det øyeblikket han tiltrådte vervet, hevder Trump.

Se video: Her blir sykehuset på Gazastripen truffet

Eksporten økte

I slutten av august i år skrev nyhetsbyrået Reuters at Irans oljeeksport har økt under Joe Bidens tid som president.

Analytikere mente da at den økte eksporten var et resultat av Irans suksess med å unngå amerikanske sanksjoner, samt USAs svake håndhevelse. som trolig skyldtes at landene ønsket å bedre forholdet til hverandre, skriver nyhetsbyrået.

Iran møtte Hamas

I helgen diskuterte Hamas og Iran angrepet på Israel og krigen som fulgte. De to er enige om å fortsette samarbeidet for å oppnå felles mål, sa Hamas i en uttalelse søndag.

Irans utenriksminister Hossein Amirabdollahian hyllet samtidig Hamas-angrepet som en historisk seier.

Iran har historisk støttet Hamas, men Israel og USA har sagt at det ikke er bevis for at de var direkte involvert i angrepet på Israel.

Biden i Israel

Onsdag formiddag landet Biden i Tel Aviv i Israel. Presidenten besøker landet i forbindelse med krigen mellom Israel og Hamas.

Ved presidentens ankomst takket Israels statsminister Benjamin Netanyahu Biden for «utvetydig» støtte. Da de to lederne møttes, påpekte Biden at det var 31 amerikanere blant de drepte, skriver NTB