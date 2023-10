Danske eksperter: Vanskelig å slå fast hva som utløste sykehuseksplosjonen i Gaza

Palestinere undersøkte onsdag sykehusområdet der minst 471 personer ifølge palestinske myndigheter ble drept tirsdag kveld. Men det blir en vanskelig oppgave for uavhengige parter å skulle sende inn granskere for å finne årsaken, mener danske eksperter. Foto: Abed Khaled / AP / NTB

NTB

Det blir en utfordring å skulle komme til bunns i hva som utløste eksplosjonen ved et sykehus i Gaza by, konstaterer danske militæranalytikere.

En av måtene man kan nærme seg en objektiv konklusjon på, er ved å gå inn på bakken og finne sprenglegemer fra våpenet som forårsaket eksplosjonen. Det mener militæranalytiker Kenneth Øhlenschlæger Buhl ved Forsvarsakademiet.

– Men det er nok ikke særlig sannsynlig at det skjer, sier han om muligheten for at en uavhengig myndighet skal kunne ta seg inn på området.

– Det kunne være et undersøkelsesoppdrag fra FN eller Den internasjonale straffedomstolen som kan sende en gruppe etterforskere. Men det er svært risikabelt i forbindelse med en krig, sier han.

«Våpenets DNA»

Ved å undersøke rester etter eksplosjonen, vil man kunne se på metallsammensetningen. Ofte er det skrift på objektene, noe som kan gi en indikasjon på hvilket type våpen det er snakk om.

På denne måten kan man muligens avklare hvor våpenet kommer fra, fordi man vet hvilket artilleri de stridende partene har, mener analytikeren.

– Det er våpenets DNA-spor. Men andre ting det også kan være snakk om, er å undersøke nedslagspunktet og nedslagsvinkelen, sier han videre.

Ifølge palestinske helsemyndigheter ble minst 471 palestinere drept på området til sykehuset Al Ahli tirsdag. Dødstallet er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Flere typer eksplosjoner

Hamas mener det var en israelsk rakett som traff området. Israels hær mener har lagt ut en video som de mener er bevis for at det var en rakett fra Islamsk hellig krig som sviktet etter oppskyting, og falt ned over sykehusområdet.

Forsker Jakob Rømer Barfod ved danske Forsvarsakademiet sier til Politiken at han ikke synes videoen er noe definitivt bevis.

– Det er en litt utydelig video, publisert av det israelske militæret, og den er ikke verifisert av andre enn israelerne selv, sier Rømer Barfod. Han viser videre til israelske påstander om at raketten, om den var israelsk, ville forårsaket et krater.

– Jeg kan ikke se noe krater i den israelske videoen, så det sannsynliggjør at det ikke har vært en granat, bombe eller rakett. Men for meg beviser det ingenting, sier Rømer Barfod.

Han forteller videre at det er mange muligheter å forårsake en eksplosjon på som ikke etterlater noe krater, eksempelvis drone med eksplosiver, selvmordsbomber eller artilleriskyts som detoneres oppe i luften.

– Dermed blir han ikke «mye klokere» av å se videoen, sier Rømer Barfod.