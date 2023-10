Ukraina skal ha smadret ni russiske kamphelikoptre med ATACMS

Et ukrainsk Mi-8-helikopter skyter missiler mot russiske tropper på et ikke avslørt sted i Øst-Ukraina, 29. september 2023.

Kort tid etter at ukrainske styrker mottok langdistanseraketter fra USA, skal de ha angrepet en russisk helikopterbase.

Ifølge flere internasjonale medier skal til sammen ni russiske kamphelikoptre ha blitt ødelagt i angrepet.

I tillegg skal ammunisjonslagre, et luftvernsystem og andre militære mål ved ved to flyplasser i russisk-okkuperte regioner ha blitt tatt ut på østfronten. Flere russiske tropper skal også ha blitt eliminert under operasjonen.

Det skriver blant annet Sky News, Forbes, Newsweek og Politico.

Mandag bekreftet Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at landet for første gang har brukt amerikanskproduserte raketter av typen ATACMS, som har en rekkevidde på 300 kilometer. Dermed kan ukrainske styrker ramme mål langt bak fiendens linjer.

Hemmelighold rundt våpenleveranser



USA omtalte ikke forsendelsen før den var trygt levert på ukrainsk jord i all hemmelighet av frykt for at russiske styrker skulle prøve å sabotere og eliminere våpenlasten, som kom sjøveien, ifølge Wall Street Journal og New York Times.

– En særlig takk til USA i dag. Våre avtaler med president Biden blir implementert. Veldig presist. ATACMS viste sin nytte, sa Zelenskyj i sin daglige tale til det ukrainske folk.

Ifølge Institute for the study of war (ISW) må Russland heretter regne med å stå overfor en ny missiltrussel, og dermed bli tvunget til å tilpasse seg motstanderens styrke og kapasiteter på en helt ny måte. Det kan bety at russiske våpen må flyttes lenger unna på grunn av ATACMS-rakettenes rekkevidde.

USA: – ATACMS vil gi et betydelig løft til Ukrainas evner på slagmarken

«ATACMS-angrep vil sannsynligvis få den russiske kommandoen til å spre luftvåpenressurser, og trekke noen fly tilbake til flyplasser lenger vekk fra frontlinjen», heter det i en ny analyse fra ISW.

Zelensky opplyste ikke hvor de ukrainske styrkene hadde brukt ATACMS-missilene, selv om det senere ble kjent at målene befant seg i Luhansk og Berdiansk i Øst-Ukraina.

– Vi tror ATACMS vil gi et betydelig løft til Ukrainas evner på slagmarken uten å svekke USAs militære beredskap, sa talsperson for Nasjonalt sikkerhetsråd, Adrienne Watson, i en uttalelse tirsdag.

Traff mål 10 mil unna



Ifølge BBC la den ukrainske generalstaben senere ut en video som viser oppskytingen av ATACMS-angrepet mot Berdyansk og Luhansk. Berdyansk ligger omtrent 85 kilometer fra nærmeste frontlinje, og er strategisk viktig fordi den ligger mellom Mariupol og Krim. Luhansk ligger om lag 100 kilometer fra frontlinjen.

Ukrainske tjenestemenn har lenge etterspurt ATACMS, og begrunnet det med at våpensystemet i stor grad vil øke Ukrainas evne til å forsvare seg mot Putins styrker.

Russlands brutalitet øker Vesten vilje til å gi Ukraina mer moderne våpen



Biden-administrasjonen har imidlertid vært motvillig til å gi fra seg langdistansemissiler av frykt for ytterligere militær eskalering. Dette har også tidligere vært et argument i vurderingen av F-16, Patriot, Abrams-stridsvogner, HIMARS og annet avansert våpenmateriell.

Mønsteret etter 20 måneders krig har vært at Putin-regimet har raslet med atomvåpen-trusselen hver gang Ukraina er på offensiven.

Den russiske brutaliteten, og de mange krigsforbrytelsene som er begått, har også banet veien for at Vesten har villet gi Ukraina stadig mer moderne våpen for å hindre at Russland får overtaket, og tvinge Putin til forhandlingsbordet.