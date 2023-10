Biden har forlatt Israel

NTB

USAs president Joe Biden har gått om bord i flyet og dratt fra Israel, melder nyhetsbyrået Reuters.

Biden var i Israel i forbindelse med krigen mellom Israel og Hamas, som startet da Hamas angrep Israel.

Presidenten ankom Tel Aviv litt før klokken 10 onsdag og forlot Israel i 17.30-tiden norsk tid.

Under besøket snakket han med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, og de holdt en felles pressekonferanse der Biden lovet urokkelig støtte til Israel.

Biden landet dagen etter et angrep på et sykehus i Gaza som har tatt livet av hundrevis av sivile.

– Jeg er lei meg og opprørt, sa presidenten om hendelsen.

Forarget over sykehusangrep



USAs president Joe Biden sier at bevisene han har sett, tyder på at «det andre laget» har skylden for sykehusangrepet i Gaza.

Biden landet i Tel Aviv onsdag formiddag og snakket til pressen sammen med Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

Den amerikanske presidenten sier han er «lei seg og opprørt» over eksplosjonen som kostet flere hundre mennesker livet på et sykehus i Gaza.

– Ut fra det jeg har sett, fremstår det som om dette ble gjort av det andre laget, ikke dere. Men det er mange der ute som ikke er sikre, så det er mye å ta tak i, sa Biden.

– Analyse av satellittbilder

Ifølge nyhetsbyrået Reuters forklarte Biden senere at det er informasjon som det amerikanske forsvarsdepartementet har vist ham, som underbygger uttalelsen om at «det andre laget» står bak.

Det hvite hus opplyser i en uttalelse at de ikke mener Israel står bak, og at denne vurderingen er basert på analyse av satellittbilder, etterretning de har fanget opp og informasjon fra åpne kilder.

Hamas og grupper på Gazastripen sier at Israel sto bak angrepet på sykehuset. Israel har nektet og sier det var en rakett fra Islamsk hellig krig som slo ned feil.

Norges utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) sa onsdag at man ikke ennå kan slå fast hva som har skjedd.

Står bak Israel

Etter et møte med Netanyahus kriseregjering sa Biden at USA vil fortsette å støtte Israel.

– Mens dere jobber for å forsvare deres folk, vil vi fortsette å jobbe med dere og partnere rundt om i regionen for å unngå at flere tragedier rammer uskyldige sivile, sa Biden.

Netanyahu takket gjesten for hans «utvetydige» støtte etter Hamas-angrepet mot Israel for halvannen uke siden. 1400 israelere er drept, og de fleste er sivile.

Biden påpekte at det var 31 amerikanere blant de drepte og sier Hamas-angrepet på Israel er forbrytelser som får IS til å se rasjonelle ut.

– Den siviliserte verden må stå sammen om å bekjempe Hamas, sa den israelske statsministeren og ba land stille seg bak Israel i det han beskriver som en krig «mellom sivilisasjonens krefter og barbariets krefter».

Vanskelig diplomati

Det svært blodige sykehusangrepet kompliserer Bidens reise til Midtøsten. Jordan har avlyst et møte med kong Abdullah, Biden, palestinernes president Mahmoud Abbas og Egypts president Abdel Fattah al-sisi.

Siden Israel begynte å rette angrep mot Gazastripen som svar på Hamas' angrep, er nesten 3500 drept, ifølge palestinske helsemyndigheter.

Nesten alle de arabiske landene gir Israel skylda for angrepet, enten direkte eller gjennom statlige medier, blant dem Egypt, Jordan og De forente arabiske emiratene. De er blant de få landene i regionen som Israel har diplomatiske forbindelser til.