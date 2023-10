Putin: USA blir stadig mer involvert i Ukraina-krigen

Russlands president Vladimir Putin sier at USA dras stadig dypere inn i Ukraina-krigen og at Washingtons avgjørelse om å forsyne ukrainerne med ATACMS-raketter, er en stor tabbe. Foto: Sergej Guneev / Kreml via AP / NTB

NTB

USA blir stadig mer involvert i Ukraina-krigen og gjør en feil ved å forsyne ukrainerne med langdistanseraketter av typen ATACMS, sier Russlands president.

Russlands president Vladimir Putin er i Kina og sa på en pressekonferanse at han hadde brifet president Xi Jinping om Ukraina. Videre het det at «eksterne faktorer» og «felles trusler» kun bidrar til å styrke samarbeidet mellom de to landene.

Putin sa at USAs avgjørelse om å gi Ukraina ATACMS-raketter, som Ukraina tirsdag bekreftet at de har tatt i bruk, «kun forlenger lidelsen» for Ukraina, og at dette er en amerikansk tabbe.

Ukraina ba flere ganger USA om ATACMS for å kunne angripe forsyningslinjer, flybaser og toglinjer i russisk-okkupert territorium. De har rekkevidde på rundt 300 kilometer.

– En tabbe i større skala som foreløpig er usynlig, men stadig svært viktig, er at USA blir mer og mer personlig dratt inn i denne konflikten. Og ikke la noen si at de ikke har noe å gjøre med dette. Det mener vi at de har, sa Putin.