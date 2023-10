Israelsk kommandør: Skal ikke gjøre de samme feilene som Russland

I likhet med Russland benytter Israel seg også av stridsvogner.

Den militære ledelsen i Israel lover å ha lært av det de omtaler som Russlands feilbruk av stridsvogner i Ukraina. Uttalelsene kommer samtidig som verden venter i spenning på en mulig israelsk bakkeinvasjon av Gazastripen.

Her kan du lese mer om krigen mellom Israel og Hamas!

– Vi så hvordan russerne kjempet i Ukraina og feilene de gjorde, sier den israelske brigadegeneralen Hisham Ibrahim, ifølge Business Insider, som siterer The Economist.

Taktisk samvirke

Ibrahim mener Russland har benyttet stridsvognene sine feil under invasjonen av Ukraina. Han sier invasjonsmakten har feilet i å benytte stridsvogner i et taktisk samvirkesystem, der man kombinerer stridsvognenes evne med infanteriet, artilleriet og andre våpengreners evner.

Ibrahim opplyser at Israels stridsvognstyrker har øvd på dette i flere år. Han presiserer at stridsvognformasjoner ikke sendes alene ut i strid lenger.

– Stridsvognen er ikke lenger kapabel til å gjøre alt, sier han.

Det taktiske samvirkesystem er bedre kjent som «combined arms» på engelsk.

For øyeblikket jobber brigadegeneral Ibrahim med å forberede det israelske militærets (IDF) stridsvogner til kamp i den varslede bakkeinvasjonen.

Se video: Stridsvogner går i lufta

Your browser doesn't support HTML5 video. Ukraina: Her går russiske stridsvogner i lufta Les mer Lukk

Mistet tusener av stridsvogner

Siden Russland invaderte Ukraina for fullt i februar i fjor har landet mistet flere tusen militære kjøretøy og våpensystemer. Mange av disse er stridsvogner.

Ifølge analytikerbloggen Oryx har Russland mistet rundt 2400 stridsvogner i Ukraina så langt.

Oryx samler opplysninger om kampene i Ukraina ut fra bilder og andre åpne kilder. Analytikergruppen stiller en rekke krav til beviser for å kunne erklære et kjøretøy eller våpensystem ødelagt. Gruppen opplyser selv at de er nøye på å ikke telle samme stridsvogn to eller flere ganger.