Vladimir Putin tror Vesten er mer interessert i forhandlinger nå

NTB

Russlands president Vladimir Putin sier at han tror Vesten er mer interessert i forhandlinger om Ukraina-krigen nå.

Han sier at han er glad for å se en mindre haukeaktig tilnærming til krigen i Vesten. Han sier han er enig med uttalelser om at det er behov for forhandlinger for å løse krigen.

Putin sier at Ukraina nå må gå bort fra holdningen om at de ikke ønsker forhandlinger. Ukraina har sagt at de er villig til å forhandle hvis Russland slutter å angripe landet og trekker seg tilbake.