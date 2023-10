Benjamin Netanyahu-karikatur ble for drøy – avistegner mister jobben

En karikaturtegning av Israels president Benjamin Netanyahu ble for drøy for den britiske avisen The Guardian. Nå mister avistegneren Steve Bell jobben i avisen. Foto: Jacquelyn Martin / AP / NTB

Avistegner Steve Bell har fått beskjed om at hans tegninger ikke lenger vil publiseres i The Guardian. Norsk redaktør reagerer.

– Det synes jeg var veldig, veldig drøyt. Det er klart at det alltid er opp til en redaktør om man vil trykke en tegning eller ikke, men at det i tillegg får betydning for arbeidsforholdet, det er jeg veldig kritisk til, sier redaktør Vebjørn Selbekk i avisen Dagen til Nettavisen.

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk har selv lang erfaring med karikatur-kontrovers etter at han som redaktør for avisen Magazinet publiserte en faksimile av Muhammed-karikaturene i 2006. Les mer Lukk

De var første norske avis som omtalte saken.

Steve Bell har jobbet for den britiske storavisen The Guardian gjennom 42 år, men skal nå ha fått beskjed om at når kontrakten hans går ut i april til neste år, så vil den ikke fornyes. Han vil heller ikke få noen flere tegninger publisert i avisen frem til da.

Netanyahu-tegning

Årsaken skal være en tegning av Israels president Benjamin Netanyahu som skulle vært publisert i avisen i forrige uke. Tegningen ble avvist av avisen, så han publiserte den likså godt i stedet på sin egen sosiale medie-kanal.

I tegningen vises Netanyahu med opptrukket skjorte iført skalpell og boksehansker. På magen er det tegnet inn et omriss av Gaza, som presidenten skal til å kutte i med skalpellen. I en snakkeboble sier han følgende:

«Beboere i Gaza, kom dere ut nå».

Overfor The Telegraph vil ikke The Guardian uttale seg om tegningen eller hvorfor de avslutter samarbeidet med Bell.

Avviser Shakespeare-referanse

Tegningen fikk kritikk for å fremstå antisemittisk og for å ha vært en referanse til Shakespeare-stykket «Kjøpmannen i Venedig», der den jødiske pantelåneren Skylock krever pant i et stykke kjøtt fra lånetakerens kropp, om han ikke får igjen pengene i tide.

Avistegneren selv skriver på X, tidligere Twitter, at Shakespeare-koblingen er helt grunnløs.

«Det begynner å bli nær umulig å tegne noe for Guardian nå uten å bli anklaget for å bruke antisemittiske analogier», skriver Bell på X, tidligere Twitter.

Han hevder derimot at det var en karikaturtegning av den amerikanske presidenten Lyndon B. Johnson, han tok inspirasjon fra.

– Her tolker man tegningen i verste mening. Enkelte tolker det som at det er en parallell til Shakespeares «kjøpmannen i Venedig», som er preget av datidens antisemittiske syn. Den parallellen synes jeg tegneren har gitt en god forklaring på at ikke stemmer, sier Selbekk til Nettavisen.