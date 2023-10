Ekspert: – Sverige er blitt et terrormål

Sveriges statsminister Ulf Kristersson kommer onsdag til Brussel. Her skal han blant annet delta i en minneseremoni for de to svenskene som ble drept i terrorangrepet mandag kveld. Foto: NTB / AP Les mer Lukk

NTB

Angrepet i Brussel, der to svensker ble skutt og drept, er et tydelig signal om at Sverige er blitt et prioritert mål for islamistisk terror, mener ekspert.