IDF legger ut video og lydopptak som skal bevise at de ikke sto bak sykehusangrepet

NTB

Den israelske hæren har lagt en video og et lydopptak som skal bevise at det var en rakett fra Islamsk hellig krig som rammet et sykehus i Gaza tirsdag.

Flere hundre sivile ble drept på sykehuset. Ifølge Hamas og grupper på Gazastripen var det et israelsk angrep. Israel har nektet og sier det var en rakett fra Islamsk hellig krig som slo ned feil.

I en video lagt ut onsdag morgen, viser Israel bilder av en utbrent parkeringsplass på sykehusområdet.

IDF sier det ikke er kratre eller andre tegn som tyder på at sykehuset ble truffet av israelske bomber eller raketter. De påpeker at det ikke er strukturelle skader på bygninger rundt sykehuset, noe det angivelig ville vært hvis israelerne sto bak.

Samtidig anklager den israelske hæren Hamas for å overdrive tapstallene etter eksplosjonen på sykehuset. De hevder at sykehuset ikke ble utsatt for et direkte treff.

Ikke verifisert

Verken Israels eller Hamas' påstander er verifisert av uavhengige kilder.

På en pressebrifing onsdag morgen sier IDF-talsmann Danial Hagari at militærets overvåkingssystemer har registrert en mislykket rakettoppskyting fra en gravplass i nærheten. Han hevder også at de har etterretning som viser samtaler mellom militante som angivelig innrømmer en mislykket rakettoppskyting, skriver BBC.

En talsperson fra Islamsk hellig krig benekter påstandene fra Hagari og IDF. Talspersonen hevder at retningen som raketten kom fra, og intensiteten i den påfølgende brannen, viser at angrepet var israelsk, skriver den israelske avisen Haaretz.

Det er fortsatt mye som er uklart rundt angrepet på Al Ahli-sykehuset i Gaza by. Ifølge Gazas helsedepartement er minst 200 drept, mens Hamas har sagt det er snakk om minst 500 drepte.

Se video: Israel nekter for at de står bak

Lydopptak

Men IDF har også delt et lydopptak som forsvaret oppgir er en samtale mellom to Hamas-medlemmer som snakker om rakettnedslaget. Samtalen forløper slik, ifølge en transkribering som Jerusalem Post har gjort:

– Hva?

– De sier dette var Islamsk jihad.

– At dette var fra oss?

– Det ser ut til å være fra oss, ja.

– Hvem sier dette?

– De sier at vrakrester av raketten stammer fra lokale rakettsplinter og ikke israelske splinter.

– Hva er det de sier der?

– Herregud, fra oss. Ikke bare eksploderte den, men på et sykehus!

– De kan ha skutt den opp fra gravstedet som ligger bak.

– Hva?

– Det ser ut til at de skjøt opp raketten fra gravstedet bak sykehuset, og at raketten sviktet og falt ned på sykehuset.

– Det ligger et gravsted bak sykehuset?

– Ja, det er midt i dette området!

– Hvor er det helt nøyaktig? Er det når du går inn i det generelle bakgårdsområdet?

– Når du går inn i bakgårdsområdet, så fortsetter du ikke mot byen, men i stedet fra høyre side, det er der sykehuset ligger.

Evakueringsordre

Offentlige tjenestemenn på Gazastripen sa onsdag at Al Ahli-sykehuset ble påført skader fra israelsk artilleriskyts lørdag. Dagen etter kontaktet IDF sykehusets leder Maher Ayad og kritiserte ham for å ikke ha evakuert sykehusområdet, uttaler Gazastripens visehelseminister Youssef Abu Al-Rish ifølge CNN.

Al-Rish sier at IDF fortalte Ayad at artilleriskytset lørdag var en advarsel.

– De sa til sykehusets leder: Du ble advart i går med to artilleriskyts, så hvorfor har du ikke evakuert sykehuset ennå?, sier Al-Rish.

CNN har bedt IDF om å kommentere påstandene fra Al-Rish, men så langt ikke fått svar.

Israel oppfordret i helgen alle innbyggere på den nordlige delen av Gazastripen til å evakuere til den sørlige delen av enklaven for å unngå luftangrep. Ifølge FN er det 20 sykehus i området som evakueringsordren omfattet. Al Ahli-sykehuset i Gaza by er blant dem.

Sykehuset drives av den anglikanske kirken og får mye av finansieringen fra donorer i USA.

Richard Sewell, som er en av den anglikanske kirkens øverste ledere i Jerusalem, sa til BBC tirsdag at det var rundt 6000 palestinere på sykehusets gårdsplass før helgen, der de hadde søkt tilflukt.

Artilleriangrepet lørdag førte til at rundt 5000 av palestinerne på gårdsplassen forlot stedet. Rundt 1000 personer var fortsatt igjen der, ifølge opplysningene hans.

Norsk ekspert: IDF sitter trolig på svaret

– IDF sitter mest sannsynlig på svaret. De har artillerilokaliseringsradarer og luftvernsystemer som plotter missilavfyringer fra Gaza i den hensikt å kunne skyte de ned, eller kontrabeskyte oppskytingssteder, sier oberstløytnant og seniorforsker Sigbjørn Halsne ved Forsvarets høyskole til NTB.

– Dette systemet er ikke perfekt, men vil nok kunne gi ganske mye data rundt hendelsen. De har også god kontroll på egne luftstyrker og hva de bomber. Her kan det også selvsagt skje feil som leder til feilbombinger, men disse vil som oftest ganske raskt avdekkes, sier han videre.

Halsne, som uttaler seg på generelt grunnlag, viser til at raketter fra Gazastripen også har feilfunksjonert flere ganger tidligere.

– Det er flere troverdige OSINT-kontoer på åpne kilder som ser ut til å helle mot at dette mest sannsynlig er et resultat av en feilfunksjonert rakett skutt fra Gaza som styrter i dette området. Dette er vel også IDFs offisielle standpunkt per nå. Dette er ikke uvanlig, og skjedde også relativt hyppig i 2014 og ved andre tilfeller. Disse rakettene er i stor grad «hjemmelagde» og har dermed en større feilprosent enn de som produseres i vanlig forsvarsindustri, sier den norske forskeren.

– Det er ofte vanlig modus operandi at IDF, i de tilfeller de engasjerer slike mål, raskt er ute med bildebevis på at lokasjonen brukes til militære formål av Hamas eller tilsvarende organisasjoner for å legitimere angrepet. Jeg har så langt heller ikke sett noe av dette fra IDF, avslutter Halsne.