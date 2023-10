Israel sier sivile på Gazastripen kan få nødhjelp i sør

NTB

Israels hær gjentar beskjeden om at folk i Gaza by må trekke sørover på Gazastripen – og sier det er nødhjelp tilgjengelig der.

Israel ga i helgen en evakueringsordre til 1,1 millioner mennesker på Gazastripen, som er blitt omtalt som en fordrivelse. Onsdag gjentar hæren at folk i Gaza by må trekke sørover og sier det er en humanitær sone i al-Mawasi der folk kan få hjelp.

Beskjeden kommer etter at et sykehus i Gaza by ble angrepet tirsdag. Flere hundre sivile skal være døde. Israel legger skylda på Islamsk hellig krig, som nekter for at de sto bak. De og Hamas sier det var et israelsk angrep.