Tenåring skutt utenfor Stockholm

NTB

Svensk politi jakter natt til onsdag en eller flere gjerningspersoner etter at en mann ble skutt i Gustavsberg utenfor Stockholm.

Meldingen om skytingen kom rett etter midnatt natt til onsdag. Fornærmede er i øvre tenårene, opplyser Politiet i Sverige, som ved 3.30-tiden fortsatt ikke hadde meldt noe om mannens tilstand.

– Det var et vitne som hadde hørt skudd og deretter påtruffet en mann med skuddskader, forteller talsperson Mats Eriksson hos politiet.

Politiet etterforsker saken som drapsforsøk og avhører vitner på stedet. Det ble satt opp veisperringer i området, og to personer ble kontrollert og tatt inn til avhør. Disse er imidlertid ikke pågrepet, sier Eriksson.

Gustavsberg ligger i Värmdö kommune, drøyt to mil øst for Stockholm sentrum. Eriksson sier at politiet undersøker om episoden har tilknytning til den pågående gjengkrigen i Sverige.