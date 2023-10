IS tar på seg ansvaret for drapene i Brussel

Blomster og et svensk fotballflagg nedlagt i området i Brussel der to svensker ble drept mandag kveld. Foto: Martin Meissner / AP / NTB

NTB

Den islamske stat (IS) har tatt på seg ansvaret for drapene på to svenske fotballtilhengere i Brussel mandag.