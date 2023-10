Palestinske grupper og Israel anklager hverandre for sykehusangrep i Gaza

Døde palestinere etter rakettangrepet mot al-Ahli-sykehuset på Gaza samlet under tak utendørs på al-Shifa-sykehuset i Gaza by. Bildet er tatt av nyhetsbyrået AP. Foto: Abed Khaled / AP / NTB

NTB

Minst 500 personer er drept i et israelsk luftangrep mot et sykehus i Gaza by, hevder Hamas. Det israelske forsvaret mener en palestinsk rakett traff sykehuset.

Opplysningene var tirsdag kveld ikke bekreftet fra annet hold. Det israelske forsvaret (IDF) opplyser overfor Reuters at militæret så langt ikke har detaljer om det antatte luftangrepet.

På en pressekonferanse tirsdag kveld sa IDFs talsmann Daniel Hagari at opplysningene fortsatt undersøkes.

– Jeg har undersøkt med Gaza-divisjonen og aktivitetskoordinatoren. Vi har ennå ikke alle detaljene på plass. Det er vanskelig å tro at det skal være et så høyt antall ofre når angrepet har skjedd så nylig. Det kommer mange falske meldinger fra Hamas, sa Hagari ifølge Haaretz.

– Mislykket rakettangrep

Enda senere på kvelden uttalte IDF at eksplosjonen på sykehusområdet kan ha vært utløst av et mislykket rakettangrep fra Islamsk hellig krig (Jihad).

– En analyse foretatt av IDFs operative enheter tyder på at en salve raketter som ble skutt opp av terrorister i Gaza, passerte nær Al-Ahli-sykehuset på det tidspunktet sykehuset ble truffet, sier en IDF-talsperson.

– Etterretningsopplysninger fra flere kilder og som vi sitter på, tyder på at Islamsk jihad er ansvarlig for den feilslåtte rakettoppskytingen og som traff sykehuset, sier talspersonen videre.

Islamsk jihad avviser imidlertid at de har noe med angrepet å gjøre og legger skylden på det israelske militæret.

– Minst 500 drepte

USAs president Joe Biden sender sine «dypeste kondolanser» for uskyldige liv som gikk tapt i angrepet, uttalte en talsperson for Det hvite hus sent tirsdag. Natt til onsdag sitter presidenten på sitt Air Force One på vei til Israel.

Bilder som nyhetsbyrået AP har mottatt, viser flammer som omslutter deler av området, knuste vinduer og lik som ligger strødd utover området.

– 200–300 fordrevne mennesker er drept i et angrep som rammet gårdsplassen til sykehuset Al-Ahli, sto det i en uttalelse fra det Hamas-kontrollerte helsedepartementet på Gazastripen, før tallet senere ble oppjustert til minst 500 drepte.

I en uttalelse på Telegram betegner Hamas angrepet som en krigsforbrytelse.

– Fortsatt i brann

Palestinernes president Mahmoud Abbas erklærte tirsdag kveld tre dagers landesorg.

Hassan Khalaf, som er direktør for et annet sykehus om lag en kilometer fra Al Ahli-sykehuset, sa til Al Jazeera at sykehuset tirsdag kveld fortsatt sto i brann.

Tusener av palestinere er blitt såret de siste ti dagene med angrep, men de har ingen trygge steder å dra til, uttaler han.

– Hvor skal de dra? spør han.

Evakueringsordre

Israel oppfordret i helgen alle innbyggere på den nordlige delen av Gazastripen til å evakuere til den sørlige delen av enklaven for å unngå luftangrep.

Rundt 6000 palestinere på flukt hadde søkt ly på sykehusets gårdsplass før helgen, uttaler Richard Sewell, en av den anglikanske kirkens øverste ledere i Jerusalem, til BBC.

Al-Ahli-sykehuset drives av den anglikanske kirken og får mye av finansieringen fra amerikanske donorer, opplyser Sewell.

Et israelsk luftangrep rammet sykehusområdet også lørdag. Der ble fire mennesker såret, ifølge Sewell.

Rundt 5000 av palestinerne på gårdsplassen forlot deretter stedet. Rundt 1000 personer var fortsatt igjen der, ifølge opplysningene hans.

– Sykehuset var i drift, med pasienter og helsepersonell, og internt fordrevne mennesker søkte ly der. Foreløpige meldinger går ut på at det er flere hundre drepte og sårede, står det i en uttalelse fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Ber om hastemøte i Sikkerhetsrådet

Sykehuset var et av 20 sykehus på den nordlige delen av Gazastripen og var omfattet av den israelske evakueringsordren, legger WHO til.

– Evakueringsordren har vært umulig å gjennomføre som følge av sikkerhetssituasjonen, kritisk tilstand blant mange av pasientene, og mangel på ambulanser, ansatte, sengekapasitet og alternativ losji for de fordrevne, uttaler WHO.

Flere land og organisasjoner har fordømt angrepet. Russland og De forente arabiske emirater har bedt om hastemøte i FNs sikkerhetsråd onsdag.