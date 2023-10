Biden sender «dype kondolanser» etter sykehusangrepet i Gaza

Døde palestinere etter rakettangrepet mot al-Ahli-sykehuset på Gaza samlet under tak utendørs på al-Shifa-sykehuset i Gaza by. Bildet er tatt av nyhetsbyrået AP. Foto: Abed Khaled / AP / NTB

NTB

USAs president Joe Biden sender sine «dypeste kondolanser» for uskyldige liv som gikk tapt i angrepet mot et sykehus i Gaza tirsdag.

Det melder en talsperson for Det hvite hus sent tirsdag. Presidenten håper også på en snarlig bedring for de sårede i angrepet, heter det i uttalelsen.

Palestinerne og Israel beskylder hverandre for sykehusangrepet, hvor det ifølge Hamas er minst 500 drepte.

President Biden onsdag på vei til Israel og lettet rundt midnatt norsk tid fra flybasen Andrews, melder ABC News.

Det hvite hus bekrefter også at det ikke blir noe av et møte med arabiske ledere i Jordan. Palestinernes president Mahmoud Abbas trakk seg fra møtet tirsdag kveld, og jordansk UD meldte senere at møtet blir avlyst.

Biden sier han uansett kommer til å være i nær kontakt de nærmeste dagene med både Abbas og de andre han egentlig skulle møtt i Jordan.