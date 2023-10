Britney Spears avslører hvorfor hun barberte hodet i 2007

Spears kommenterer hendelsen i et utdrag fra den kommende boken «The Woman in Me».

Den amerikanske popsensasjonen Britney Spears (41) skapte overskrifter verden over da hun i 2007 barberte bort alt håret på hodet. Det hele skjedde etter et kort opphold på en rehabiliteringsinstitusjon for stoffavhengighet.

I årene etter har medier spekulert i hvorfor Spears barberte bort alt håret. I et utdrag fra Spears kommende selvbiografi «The Woman in Me», som magasinet og kjendisnettstedet People har fått, omtaler hun årsaken til barberingen.

– Jeg hadde så mange øyne på meg i oppveksten. Jeg har blitt sett på overalt, og fått folk til å fortelle meg hva de syntes om kroppen min, siden jeg var tenåring. Å barbere hodet og utagere var min måte å presse tilbake, skriver Spears i utdraget, ifølge People.

I perioden det hele fant sted var stjernen under konstant jakt av paparazzi. Spears gikk også gjennom en skilsmisse.

«The Woman in Me» kommer ut 24. oktober, skriver nettstedet.

Vergemål etter sammenbrudd

Etter flere mentale sammenbrudd, der barberingen gjerne omtales som ett, ble Spears far oppnevnt som verge for popstjernen i 2008. Det varte frem til oktober 2021. Det var ikke før i november i samme år ordningen ble avviklet. Da hadde Spears fått livet sitt styrt gjennom vergemål i nesten 14 år.

– Denne uka kommer til å bli veldig spennende for meg! Jeg har ikke bedt mer for noe i mitt liv, skrev Spears i et Instagram-innlegg i forbindelse med prosessen med opphevelsen av vergemålet. Innlegget ble senere slettet.

Det antas at Britney Spears hadde en formue på 60 millioner dollar i det vergemålet ble opphevet.

– Ingen flere løgner

I et e-post-intervju med People forteller Spears om den kommende bokutgivelsen.

– Det er endelig på tide for meg å heve stemmen min og snakke ut – til fansen. Ingen flere konspirasjonsteorier, ingen flere løgner – bare jeg som eier min egen fortid, nåtid og fremtid, skriver hun.

Spears er i dag nyseparert fra Sam Asghari (29). De to giftet seg i fjor.