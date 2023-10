Palestinske grupper og Israel anklager hverandre for sykehusangrep i Gaza

Det israelske luftforsvarssystemet Iron Dome i Ashkelon sør i Israel avverget sent tirsdag kveld raketter som ble skutt fra Gazastripen. Ifølge Israels forsvar kan det ha vært en palestinsk rakett som traff sykehuset i Gaza by tidligere på kvelden. Foto: Tsafrir Abayov / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Minst 500 personer er drept i et israelsk luftangrep mot et sykehus i Gaza by, hevder Hamas. Det israelske forsvaret mener en palestinsk rakett traff sykehuset.