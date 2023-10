Kraftige reaksjoner etter meldinger om sykehusangrep på Gazastripen

Mange er drept, ifølge Hamas minst 500, i det som Hamas sier var et israelsk luftangrep mot et sykehus i Gaza by tirsdag kveld. Foto: Abed Khaled / AP / NTB

Flere land og organisasjoner fordømmer det som Hamas hevder var et israelsk luftangrep mot et sykehusområde på Gazastripen. Flere hundre skal være drept.

Canadas statsminister Justin Trudeau kaller angrepet «grusomt og fullstendig uakseptabelt». Egypt, Jordan og Den arabiske liga fordømmer angrepet på det sterkeste og oppfordrer verdenssamfunnet til å gripe inn.

Verdens helseorganisasjon (WHO) fordømmer også angrepet og krever umiddelbar beskyttelse av sivile og helsetjenester.

Palestinernes president Mahmoud Abbas erklærte tirsdag kveld tre dagers landesorg. I en uttalelse fra kontoret hans heter det at angrepet er «folkemord og en humanitær katastrofe».

Minst 500 mennesker er ifølge Hamas drept i det som Hamas hevder var et israelsk luftangrep som rammet gårdsplassen ved sykehuset al-Ahli. Det israelske forsvaret (IDF) sier opplysningene undersøkes.

– Høy terskel

Røde Kors' sjefjurist Tobias Köhler viser til krigens folkerett og sier at sykehus ikke skal angripes, men respekteres og beskyttes.

Sykehuset ligger nord på Gazastripen, der Israel i helgen utstedte det de kalte en evakueringsordre for lokalbefolkningen.

– Det er en veldig høy terskel for at sykehus skal bli militære mål. Hvis de brukes til å begå handlinger som er skadelige for fienden, utenfor deres humanitære funksjon, vil de miste beskyttelsen og kan bli utsatt for angrep. Før man angriper dem, må det imidlertid sendes en advarsel, som setter en rimelig frist. Angrepet kan bare tillates hvis advarselen ikke har blitt fulgt, sier Köhler.

Ifølge en reporter fra Al Jaazera ble det ikke sendt ut en advarsel før angrepet.

– Til slutt må prinsippet om proporsjonalitet ved angrep respekteres. Et angrep som må antas å forårsake tilfeldige tap av sivilpersoners liv eller skade på sivile gjenstander, som ville være for omfattende i relasjon til den forventede konkrete og direkte militære fordel, kan ikke gjennomføres, sier Köhler videre.

I sjokk

Kirkens Nødhjelps generalsekretær Dagfinn Høybråten sier han er i sjokk. Han viser til at Al-Ahli-sykehuset er et mangeårig partnersykehus som drives av den anglikanske kirken.

Legen Mads Gilbert, som tidligere har jobbet på Al Shifa-sykehuset i Gaza by, befinner seg i Egypt der han håper å få slippe inn på Gazastripen i en delegasjon fra Norwegian Aid Committee (Norwac). Han er opprørt.

– Hvis ikke dette er krigsforbrytelser, hva er da krigsforbrytelser? Dette er et historisk nederlag for vår tids menneskelighet og en verden der rettsregler, respekt for humanitære lover og grunnleggende trygghet for sivile, syke og skadde gjelder. Eklatant brudd på Genevekonvensjonen og enhver grunnleggende moral. Vi håper regjeringen viser handlekraft nå. Dette kan ikke fortsette, sier Gilbert.