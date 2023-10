Ukraina bekrefter bruk av nye langtrekkende raketter

ATACMS er et taktisk, langdistansestyrt, ballistisk missil, som er produsert av det amerikanske forsvarsselskapet Lockhead Martin. Våpenets rekkevidde er 300 kilometer. ATACMS kommer i flere utgaver, fra missiler med store, høyeksplosive stridshoder, til antipersonell klaseammunisjon-versjoner som slipper hundrevis av bomber på mål.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj bekrefter at landet for første gang har brukt amerikanskproduserte raketter av typen ATACMS.

– Særlig takk til USA i dag. Våre avtaler med president Biden blir implementert. Veldig presist – ATACMS viste sin nytte, sa Zelenskyj i sin kveldstale.

Tidligere tirsdag skrev New York Times og andre medier om at slike raketter var blitt tatt i bruk av Ukraina. ATACMS-raketter har rekkevidde på rundt 300 kilometer.

Ukraina varslet tirsdag at de hadde angrepet russiske flyvåpenbaser i de okkuperte delene av landet over natta, og ødelagt flere helikoptre. I tillegg ble angivelig et ammunisjonslager ødelagt.

Russiske myndigheter og flere russiske Telegram-kanaler hadde også påstått at det ble funnet ATACMS-rester ved en flystripe i Berdjansk etter angrepet.

30 mils rekkevidde



ATACMS er et taktisk, langdistansestyrt, ballistisk missil, som er produsert av det amerikanske forsvarsselskapet Lockhead Martin. Våpenets rekkevidde er 300 kilometer.

ATACMS kommer i flere utgaver, fra missiler med store, høyeksplosive stridshoder, til antipersonell klaseammunisjon-versjoner som slipper hundrevis av bomber på mål, skriver Ukrinform.

Det avanserte rakettsystemet kan brukes til å treffe kommando- og kontrollsentraler, logistikknutepunkter, ammunisjonsanlegg og flybaser på Krimhalvøya, skriver Newsweek.

Frustrasjon



Den ukrainske forsvarsledelsen har lenge uttrykt frustrasjon med sine allierte over at de ikke får våpen som kan utjevne forskjellene mellom de stridende partene. I dag har russerne et overtak når det gjelder hvilke våpen som brukes på slagmarken.

Mangel på fly og luftherredømme, bidrar til store tap på ukrainsk side. Det samme gjør fravær av langdistansevåpen, noe som gjør at ukrainske styrker blir sårbare under offensiven, og må gå mye tettere på fienden under offensiven.