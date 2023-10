Mistenkt Brussel-skytter har sittet i fengsel i Sverige

NTB

Den terrormistenkte Brussel-skytteren har sittet i fengsel i Sverige, opplyser svenske utlendingsmyndigheter.

Mannen oppholdt seg i Sverige med delvis andre identitetsopplysninger, opplyser Migrationsverket til Aftonbladet.

Mannen hadde aldri hatt oppholdstillatelse i Sverige.

Han befant seg i Sverige mellom 2012 og 2014, samt etter å ha blitt utlevert til et annet EU-land i henhold til Dublin-forordningen. Det skjedde etter en ukjent fengselsstraff, skriver avisen.

Belgisk påtalemyndighet bekreftet tidligere tirsdag at mannen som er mistenkt for å ha drept to svensker i Brussel, er død.