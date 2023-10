WHO: 115 angrep på helseinstitusjoner i Gaza

NTB

Verdens helseorganisasjon sier det har vært 115 angrep på helseinstitusjoner på Gazastripen som følge av den eskalerende krigen mellom Hamas og Israel.

Gazas sykehus er overfylt og i ferd med å gå tom for medisiner, utstyr og drivstoff som gir dem strøm. Tirsdag vil sykehusene gå tom for drivstoff, noe som setter tusenvis av pasienter i ytterligere fare, advarer FN.

WHO sier minst 11.000 palestinere er såret i israelske luftangrep de siste ti dagene. Over halvparten av dem er kvinner og barn. Organisasjonen sier det er viktig å være forberedt på et sykdomsutbrudd i lys av konflikten og de dårlige sanitære forholdene.

Tilgang på nødvendig medisin anses som faretruende lav ved alle sykehusene i den beleirede og tett befolkede enklaven. Om lag 1000 pasienter behandles hver dag, ifølge FN.