Japan vil gi 10 millioner dollar i bistand til sivile på Gazastripen

NTB

Japans utenriksminister Yoko Kamikawa sier landet vil gi 10 millioner dollar, tilsvarende over 109 millioner kroner, i bistand til Gazas sivilbefolkning.

Japan har for tiden presidentskapet i G7, og Kamikawa sier de overvåker situasjonen i Gaza «med bekymring».

Hun sier at Japan forventer at partene tar grep for å roe ned situasjonen så snart som mulig. Utenriksministeren legger til at hun har gjort forberedelser til samtaler med Irans utenriksminister om temaet.

Israel har sagt de vil utslette Iran-støttede Hamas, som kontrollerer Gazastripen, etter at Hamas-krigere stormet israelske byer 7. oktober. Minst 1300 mennesker er drept og i underkant av 200 er tatt som gisler i det som betegnes som det verste angrepet på israelske sivile i landets historie.

I underkant av 3000 mennesker er også drept i israelske gjengjeldelsesangrep på Gazastripen, deriblant flere hundre barn.