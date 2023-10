Brussel-angrepet: Dette vet vi om terrormistenkte Abdesalem Lassoued

Your browser doesn't support HTML5 video.

45 år gamle Abdesalem Lassoued var tidligere mistenkt for terrorvirksomhet i Tunisia og erklærte troskap til terrororganisasjonen IS i sosiale medier. Han døde etter en skuddveksling med belgisk politi tirsdag morgen.

Det var mandag kveld at to svenske personer ble skutt og drept, mens en tredje person ble skadd ved torget Sainctelette i sentrum av Brussel i Belgia. Også denne personen skal ha vært svensk statsborger.

Belgias statsminister har bekreftet at gjerningspersonen gikk målrettet etter svenske supportere.

Svenskene var i byen i forbindelse med fotballandskampen mellom Belgia og Sverige. Minst én av de drepte skal ha hatt på seg svensk landslagsdrakt.

Åpnet ild mot taxi

Den belgiske statsadvokaten Frédéric Van Leeuw opplyser på en pressekonferanse tirsdag morgen at gjerningspersonen fulgte etter to supportere som satt i en taxi, skriver belgiske Le Soir. I et veikryss åpnet han ild mot dem idet de gikk ut av taxien, og jaget dem deretter på gata inn i en bygning.

Ifølge den belgiske avisen HLN er Lassoued tunisisk statsborger og søkte asyl i Belgia i 2019. Han fikk avslag på søknaden året etter, og han ble strøket fra folkeregisteret i 2021. Etter det har det ikke vært mulig å finne ut hvor han bodde, slik at han kunne bli sendt ut av landet.

Var kjent av politiet

Justisminister Vincent Van Quickenborne sier den mistenkte var kjent av politiet fra før, i forbindelse med menneskesmugling, ulovlig opphold og trusler mot rikets sikkerhet. I 2016 kom utenlandsk politi med ubekreftede opplysninger om at mannen hadde en islamistisk profil og ønsket å reise til en konfliktsone som fremmedkriger, sier Van Quickenborne. Opplysningene ble sjekket, men uten resultat.

Abdesalem Lassoued ble pågrepet på en kafé i Brussel etter å ha vært på rømmen siden mandag kveld. Ifølge VRT ble han skutt av politiet under pågripelsen, som skjedde i Schaerbeek-nabolaget i den belgiske hovedstaden. Ifølge den belgiske påtalemyndigheten døde han av skadene på vei til sykehuset.