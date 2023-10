Den mistenkte etter Brussel-angrepet er død, bekrefter påtalemyndighet

Your browser doesn't support HTML5 video. NB: Sterke inntrykk: Video skal vise terrorangrepet i Brussel Les mer Lukk

NTB

Belgias føderale påtalemyndighet bekrefter at mannen som mistenkes for å ha skutt og drept to svensker i Brussel er død.