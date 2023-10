Brussel-mistenkt er død – ble skutt under pågripelse

Your browser doesn't support HTML5 video.

NTB

Mannen som mistenkes for å ha skutt og drept to svensker i Brussel, er død, bekrefter Belgias føderale påtalemyndighet.

Den mistenkte ble skutt da han ble pågrepet ved en kafé i bydelen Schaerbeek i den belgiske hovedstaden tirsdag morgen. En stund etter pågripelsen var tilstanden hans ikke kjent, men ved 10-tiden bekrefter den føderale påtalemyndigheten at mannen er død, skriver VRT.

Gjerningsmannen ropte «Allahu akbar» da han hoppet av scooteren sin og begynte å skyte rundt seg med et kalasjnikov automatgevær eller lignende våpen, skrev avisa SudInfo kort tid etter angrepet. Gjerningsmannen stakk fra stedet på scooteren etter hendelsen.

Innenriksminister Annelies Verlinden sier at et våpen som ble funnet nær gjerningsmannen i forbindelse med pågripelsen, er det samme som ble brukt i angrepet mandag kveld.

Hun sier til nettavisen HLN at politiet leter etter en mulig medskyldig, som filmet den mistenkte gjerningsmannens handlinger.

– Vi kan ikke utelukke at han hadde medhjelpere, sier Verlinden til HLN.

Målrettet

To svenske statsborgere ble drept i skytingen ved torget Sainctelette i sentrum av hovedstaden, og ytterligere en svenske er såret. Minst en av de døde var iført svensk landslagsdrakt. Belgias statsminister Alexander De Croo har bekreftet at gjerningspersonen gikk målrettet etter svenske fotballsupportere.

Den mistenkte var en 45 år gammel mann fra Tunisia som søkte asyl i Belgia i 2019. Søknaden ble avvist året etter, og han ble strøket fra folkeregisteret i 2021. Etter det har det ikke vært mulig å finne ut hvor han bodde, slik at han kunne bli sendt ut av landet.

Justisminister Vincent Van Quickenborne sier den mistenkte var kjent av politiet fra før i forbindelse med menneskesmugling, ulovlig opphold og trusler mot rikets sikkerhet. I 2016 kom utenlandsk politi med ubekreftede opplysninger om at mannen hadde en islamistisk profil og ønsket å reise til en konfliktsone som fremmedkriger, sier Van Quickenborne. Opplysningene ble sjekket, men uten resultat.

– Utover det er ikke våre sikkerhetstjenester kjent med noen konkrete beviser for radikalisering, ifølge ministeren.

Økt trusselnivå

Belgia etterforsker saken som et terrorangrep og har økt trusselnivået i Brussel til høyeste nivå. I resten av landet ble trusselnivået hevet til neste høyeste nivå. De skjerpede sikkerhetstiltakene opprettholdes inntil videre, men skal vurderes i løpet av tirsdagen.

Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo endrer ikke trusselnivået i Sverige.

Statsadvokat Frédéric Van Leeuw sier tirsdag morgen at gjerningsmannen fulgte etter to supportere som satt i en taxi, skriver belgiske Le Soir. I et veikryss skjøt han mot dem idet de gikk ut av taxien, og han jaget dem deretter inn i en bygning.

– Terroristene vil skape splid i våre frie samfunn, men de må innse at de aldri kommer til å lykkes. Terrorisme kommer aldri til å beseire oss, og vi fører denne kampen sammen med våre svenske venner, sier den statsminister De Croo. Han sier sikkerheten rundt svensker og svenske interesser i Brussel blir økt som følge av angrepet.

Stanset fotballkamp

Sveriges herrelandslag spilte EM-kvalifisering mot Belgia i Brussel mandag kveld. Kampen ble stanset etter første omgang. Av hensyn til de svenske supporternes sikkerhet ble de holdt igjen på Kong Baudoin stadion i flere timer før politiet eskorterte dem ut.

De svenske spillerne ble kjørt rett til flyplassen rundt midnatt, mens supporterne måtte vente ytterligere noen timer. Ved 2-tiden fikk de belgiske tilskuerne dra hjem, mens svenskene ble fulgt ut en time senere, melder SVT.

Fordømmes

En rekke politiske ledere har fordømt mandagens angrep, inkludert Norges statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Jeg fordømmer de meningsløse drapene på uskyldige fotballsupportere i Brussel. Jeg tenker på de som har mistet sine kjære, og sender varme tanker til våre gode svenske naboer, skriver Støre på X/Twitter tirsdag morgen.

Også Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, som bor i Brussel, deler et lignende budskap.

– Jeg fordømmer de forferdelige angrepene på uskyldige sivile i Brussel i Belgia i går kveld. Mine tanker går til ofrenes kjære og alle berørte, skriver Stoltenberg på X/Twitter.