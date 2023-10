Medier: 45-åring la ut video om drap på svensker i Brussel

NTB

I en video lagt ut etter angrepet i Brussel, sverger en mann troskap til IS og skryter av å ha «drept tre svensker», melder belgiske medier. Ingen er pågrepet.

To svenske statsborgere ble drept i skytingen ved 19-tida mandag kveld, og en tredje person ble skadd. Belgia etterforsker skytingen som terrorangrep.

Avisa Het Laatste Nieuws (HLN) navngir en 45 år gammel mann bosatt utenfor Brussel som mannen på videoen, som var lagt ut på hans Facebook-profil. I videoen er han iført en oransje jakke og hvit hjelm. Mannen sier navnet sitt, kaller seg en soldat for IS og sier han står bak drapene.

Ifølge HLN har belgisk politi omringet mannens bolig, men hadde ved 2.30-tida natt til tirsdag foreløpig ikke tatt seg inn.

Andre klipp som sirkulerer i sosiale medier etter drapene, viser også en mann i tilsvarende jakke og hjelm som begår skytingen. Den belgiske kringkasteren RTBF omtaler også samme 45-åring. Stemmen i videoen snakker arabisk med sterk tunisisk aksent, ifølge RTBF.

Belgisk påtalemyndighet mener et motiv for handlingen var å ramme svenske statsborgere. Minst et av ofrene var iført svensk fotballdrakt, siden Sverige skulle møte Belgia i EM-kvalifisering samme kveld.