Joe Biden skal besøke Israel og deretter møte Abbas i Jordan

President Joe Biden, her i møte med Israels statsminister Benjamin Netanyahu i New York i september. Denne uka møtes de igjen i Israel. Foto: Susan Walsh / AP / NTB

NTB

USAs president Joe Biden skal besøke Israel onsdag. Deretter skal han videre for å møte blant annet palestinernes president Mahmoud Abbas i Jordan.

Der kommer Biden på nytt til å bekrefte USAs støtte og understreke at Israel har både rett og plikt til å beskytte sine borgere mot Hamas, sier Blinken. Han meldte også sent mandag at USA og Israel er enige om en plan for å innføre nødhjelp til sivile på Gazastripen.

Talsmann John Kirby i Det hvite hus sier at Biden skal ha møter med både statsminister Benjamin Netanyahu og andre representanter for israelske myndigheter.

Etter besøket i Israel skal Biden også reise til Amman for å møte Jordans kong Abdullah, Egypts president Abdel Fattah al-Sisi og palestinernes president Mahmoud Abbas, opplyser Kirby.

Biden har lovet sterk støtte til Israel, og 80-åringen har tidligere gjennomført reiser til konfliktområder. I februar var han på en høyrisikoreise til Ukraina som ble planlagt i dypeste hemmelighet.