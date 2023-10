Russisk forslag om Israel-Hamas-krigen nedstemt i FNs sikkerhetsråd

NTB

FNs sikkerhetsråd har stemt ned et russisk resolusjonsforslag som ville tatt til orde for en humanitær våpenhvile mellom Israel og Hamas.

Forslaget trengte 9 av 15 stemmer da sikkerhetsrådet stemte om saken mandag kveld i New York, natt til tirsdag norsk tid. Forslaget fikk i stedet fem stemmer for og fire mot, mens seks var fraværende.

Uttalelsen nevner Israel og Palestina, men ikke Hamas. Derfor var det ventet at flere vestlige land ville vende tommelen ned.

– Russland dekker over for en terroristorganisasjon som begår brutale drap på sivile ved å ikke fordømme Hamas, sa USAs FN-utsending etter avstemningen.

I det russiske forslaget er det en fordømmelse av vold mot sivile og alle former for terrorisme. Det tas til orde for en humanitær våpenhvile, samt frigjøring av gisler, trygg evakuering av sivile og leveranse av nødhjelp.