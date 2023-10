Kristersson ber svensker i Belgia være årvåkne

NTB

Statsminister Ulf Kristersson ber svensker i Belgia om å være årvåkne og følge instruksjoner fra myndighetene etter at to svensker ble drept i Brussel mandag.

Angrepet i Brussel mandag kveld hadde som mål å ramme svenske borgere og var inspirert av IS, ifølge belgisk påtalemyndighet.

Angrepet skjedde mens Sverige spilte EM-kvalifisering i fotball mot Belgia. Kampen ble stanset i pausen. Kristersson ber alle svensker som befinner seg i Belgia, om å være årvåkne.

Utenriksminister Tobias Billström sier sent mandag kveld at svenske myndigheter jobber tett med sine belgiske kolleger for å finne gjerningsmannen, som rundt midnatt fortsatt var på frifot.