Russiske styrker i Donetsk i Ukraina går tomme for likposer, ifølge frivillig

En frivillig som arbeider for russiske styrker i Ukraina, etterlyser likposer i en video hun har lagt ut på nettet.

– Hvis noen kan hjelpe til med å kjøpe likposer, er det et stort behov for dem akkurat nå. Jeg har ingen anelse om hvor jeg skal få tak i dem, sier den kvinnelige frivillige.

WarTranslated, et uavhengig medieprosjekt som oversetter materiale om krigen til engelsk, delte kvinnens video på X, tidligere Twitter. Videoen er ikke blitt uavhengig verifisert.

– Forferdelig underskudd



Det har ikke kommet fram informasjon om når videoen ble spilt inn eller hva slags arbeid den frivillige utfører i Vladimir Putins styrker, selv om hun bærer kamuflasjeklær. Ifølge Wartranslated ble videoklippet tatt opp i landsbyen Andriivka i Donetsk-regionen, der det har vært intense kamper de siste ukene, skriver Newsweek.

– Vær så snill å hjelpe, kjøp posene hvis du kan. Det er et stort behov for dem. Det er et forferdelig underskudd i Donetsk, sier kvinnen.

Den kvinnelige taleren ber også om andre forsyninger, og advarer at noen kunne sabotere mat hvis den ikke var ordentlig forseglet.

– Og hvis noen kan hjelpe til med klær og mat, maten bør være i lukkede pakker i tilfelle, sånn at ingen kan legge til noe i den eller ødelegge den på en eller annen måte, hvis du skjønner hva jeg mener, sier hun.

Symbolsk viktig

Kvinnen refererer videre til det store antallet sårede soldater Russland har hatt i forbindelse med konfliktene i Donetsk-regionen.

– La oss hjelpe, la oss gi sterk assistanse nå til guttene på sykehusene, det er mange av dem, virkelig mange, og de trenger virkelig hjelp akkurat nå, sier kvinnen.

Selv om Andriivka er liten, regnes den som en symbolsk og taktisk viktig bosetning på grunn av jernbanelinjene og beliggenheten ved frontlinjene i krigen.

Russiske styrker har den siste tiden beskutt Andriivka med tungt artilleri, og tidligere denne uken ble det rapportert at tjenestemenn i området sa at Putins tropper så ut til å forsøke å omringe landsbyen, som Kyiv i forrige måned kunngjorde at de hadde gjenerobret fra russisk kontroll.