Israel: Seks høytstående Hamas-medlemmer drept i angrep mot Gaza

Palestinere feirer ved en ødelagt israelsk stridsvogn ved gjerdet på Gazastripen øst for Khan Younis sør lørdag 7. oktober 2023. (AP Photo/Hassan Eslaiah)

NTB

Seks høytstående Hamas-tjenestemenn er drept hittil i angrepene mot den beleirede Gazastripen, sier en talsperson for den israelske hæren (IDF).

Ifølge talspersonen er det både medlemmer av den politiske og den militære delen av Hamas blant de drepte.

To kommandanter som skal ha vært involvert i massakren i Sør-Israel for en drøy uke siden, blir navngitt i mandagens uttalelse. I tillegg er en leder med ansvar for sikkerheten sør på Gazastripen drept, sier IDF. To av de tre ble drept i løpet av helgen.

IDF navngir også to høytstående Hamas-tjenestemenn som ble meldt drept sist uke: næringsminister Jawad Abu Shamala og Zakaria Abu Maamar, som skal ha hatt ansvar for internasjonale forbindelser.

Israelske soldater henter ut drepte innbyggere fra kibbutzen Kfar Aza. Hamas-medlemmer stormet kibbutzen der en rekke israelske sivile har blitt drept eller tatt som gissel.

Israel har anklaget Shamala for å ha håndtert penger for militante Hamas-medlemmer og for å ha ledet Hamas-operasjoner mot Israel.

I tillegg er sjefen for overvåkingen av luftrommet over Gaza by blant dem som er drept, ifølge IDF.

Mandag kveld sier en talsperson for IDF at den regionale etterretningssjefen til Hamas ble drept i et luftangrep mot Khan Younis sør på Gazastripen mandag morgen, skriver nyhetsbyrået DPA.

Den drepte blir ikke navngitt, og det er ikke klart om vedkommende er en av de seks som allerede var omtalt av IDF.

Israels mål med offensiven mot Gazastripen etter de verste angrepene mot sivile i landets historie, er å utrydde Hamas-ledelsen på Gazastripen. Samtidig bor flere viktige Hamas-ledere i utlandet, inkludert gruppens politiske leder Ismail Haniyeh, som bor i Qatar.

