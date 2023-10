Sikkerhetssjef tar ansvar for ikke å ha hindret Hamas-angrep

En israelsk stilling avfyrer ild mot Gazastripen søndag. Israel forbereder seg på invasjon. Foto: Ohad Zwigenberg / AP / NTB

NTB

Lederen for den israelske sikkerhetstjenesten Shin Bet sier det er hans ansvar at tjenesten ikke klarte å forhindre Hamas-angrepene for en drøy uke siden.